İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (1)
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHAİstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde etkili olmaya başladı.
06.01.2020 02:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 02:08
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Bazı bölgelerde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti.
Görüntü dökümü:
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-Dolapdere'de suyla dolan yol
*-Araçların ilerlemesi
-Detaylar
Kaynak: DHA