İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (1)
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İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (1)

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHAİstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde etkili olmaya başladı.

06.01.2020 02:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 02:08
İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (1)

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ DHA

İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Bazı bölgelerde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti.

Görüntü dökümü:

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-Dolapdere'de suyla dolan yol

*-Araçların ilerlemesi

-Detaylar 


Kaynak: DHA
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