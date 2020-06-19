İstanbul'da sağanak etkili oldu (3)
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İstanbul'da sağanak etkili oldu (3)

İstanbul'un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

19.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:29

İstanbul'un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

Yağmur sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu. Seyir halindeki bazı motosiklet sürücüleri de üst geçitlerin altında yağmurun dinmesini bekledi.

Bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.

İstanbul'da sağanak etkili oldu (3)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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