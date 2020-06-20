İstanbul'da sağanak etkili oldu
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İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde kısa süreli şiddetli yağış etkili oldu.

İstanbul'da sağanak etkili oldu
20.06.2020 00:19 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:25

İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde kısa süreli şiddetli yağış etkili oldu.

Bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti.

Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana arterlerde yağış nedeniyle yer yer yoğunluk gözlendi.

Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Kartal ve Çekmeköy'de bazı ana yollarda su birikintisi oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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