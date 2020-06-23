İstanbul'da sağanak İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda Sarıyer'de de yağış başlarken bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda İBB Trafik verilerine yüzde 53 oldu.

Kaynak: AA