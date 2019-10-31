31.10.2019 16:22

İstanbul'da sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak ve fırtına Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Boğaz çevresinde etkili oluyor.

Beykoz'da yağış nedeniyle Tarihi Beykoz İshak Ağa Çeşmesi'nin bulunduğu alanda su birikintisi oluştu. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Zaman zaman trafikte aksamaya neden olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da alt geçitler ile binaların saçaklarının altına ve otobüs duraklarına sığındı.



Ayrıca, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde sağanak yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sağanağın yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise ani sel, su baskını, göllenme, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır bekletildiği bildirildi.

Kaynak: AA