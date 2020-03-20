İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e yükseldi İstanbul'da aldıkları saf alkollü içkiden ölenlerin sayısı 21'e yükselirken saf alkole ilişkin yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan şüpheli sayısının ise 16'ya çıktığı öğrenildi.

İstanbul'da aldıkları saf alkollü içkiden ölenlerin sayısı 21'e yükselirken saf alkole ilişkin yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan şüpheli sayısının ise 16'ya çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul'da Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişinin, saf (etil) alkol tüketiminden dolayı zehirlenerek ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği belirtildi.

Hafta başından bu yana gerçekleşen alkol zehirlenmelerine ilişkin Başakşehir, Bağcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Beylikdüzü'nde Türkmensitan uyruklu 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Türkmenistan uyruklu Shakır Rozybayev'in ölümü ile birlikte saf alkolden ölenlerin sayısının bugün itibariyle 21'e yükseldiği bildirildi.

Alkol zehirlenmelerine bağlı olarak 34'ü yoğun bakımda 60'a yakın kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Emniyet ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında dün ve önceki gün 11 kişi gözaltına alınırken, buna 5 şüphelinin daha eklendiği belirtildi. Son gözaltılarla birlikte 16 şüphelinin emniyette sorgulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA