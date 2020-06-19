İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oluyor
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İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oluyor İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı.

19.06.2020 08:30 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:00

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Kentin önemli noktası olan Taksim Meydanında da yağmur etkili oldu.

Dün gün boyunca İstanbul'da etkili olan yağmur bu sabah saatlerinden itibaren tekrar etkisini arttırmaya başladı.

Saat 07.30'dan sonra etkili olmaya başlayan yağmur şehrin önemli noktası olan Taksim Meydanında etkisini hissettirdi. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yağmurun gün boyunca belirli aralıklarla İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oluyor

Kaynak: İHA

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