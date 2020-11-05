İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu
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İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu

05.11.2020 10:22 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:40
İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zaman zaman zorlandığı görüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde İstanbul'da yağmur etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmurda ıslanmak istemeyen bazı vatandaşlar duraklara sığınırken, yanlarında şemsiye olanlar ise yoluna devam ettiği görüldü.

(Emre Baba/İHA)

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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