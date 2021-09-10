İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
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İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla trafik yoğunluğu arttı.

Sabah saatlerinden itibaren, okula ve işe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçları ile trafikte yoğunluk oluşturdu. Trafikte servis araçlarının fazla olduğu gözlenirken, bazı metrobüs durakları ile aktarma merkezi konumundaki tramvay ve metro duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti ve bağlantı yollarında araçlar yavaş ilerlerken Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında, Ankara istikametinde ise Ataşehir mevkisinde trafiğin arttığı gözlendi.

Yine D-100 Karayolunda Kartal ve Maltepe'den Kadıköy istikameti ile Ankara istikametinde Göztepe ile Kartal arasında trafik yoğunlaştı.

Avrupa Yakası'nda da D-100 Karayolu Avcılar, Küçükçekmece, Edirnekapı, Halıcıoğlu Köprüsü ve Okmeydanı mevkilerinde yoğunluk arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 09.50 itibarıyla kentteki yoğunluk yüzde 49 olarak kaydedildi.

Bu arada Cevizlibağ üst geçidine çıkan köpekler yolcuların ilgi odağı oldu. Bazı yolcular köpekleri severken bazıları da yiyecek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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