İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
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İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Kademeli normalleşme sürecinde sabah saatlerinde işe giden vatandaşların hareketliliği nedeniyle kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kademeli normalleşme sürecinde sabah saatlerinde işe giden vatandaşların hareketliliği nedeniyle kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin esnetilmesi ve kademeli normalleşme süreciyle İstanbul'da araç ve insan kalabalığı arttı.

Sabah saatlerinde, özel araçlarıyla işe gitmek isteyenlerin etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanırken, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar da metro, metrobüs ve otobüs duraklarında kalabalık oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda yoğunluk yaşanırken, toplu taşıma araçlarında da işe giden vatandaşların hareketliliği gözlendi.

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolunda Avcılar'dan başlayan trafik Okmeydanı'na kadar bazı yerlerde akıcı bazı yerlerde de yoğun olarak ilerliyor. TEM otoyolunda da Gaziosmanpaşa Kağıthane arasında yoğunluk yaşanıyor.

Esenyurt'ta Doğan Aras Bulvarı'ndan Avcılar yönünde trafik akıcı olarak ilerlerken, bölgede hizmet veren minibüslerin kalabalık olduğu görüldü.

Polis ekiplerinin ilçedeki denetimleri sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kentte saat 10.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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