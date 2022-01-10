Sabah saatlerinde İstanbul'da trafik etkili oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sabah saatlerinde İstanbul'da trafik etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sabah saatlerinde İstanbul'da trafik etkili olduİSTANBUL İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL (İHA) - Sabah saatlerinde İstanbul'da trafik etkili oldu

İSTANBUL İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar güne trafikle başladı. E5- karayolu ve Basın Ekspres de sabah saatlerine trafik yoğunluğu oluştu. Zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Sabah saatlerinde İstanbul'da trafik etkili oldu

Sabah saatlerinde İstanbul'da trafik etkili oldu

Sabah saatlerinde İstanbul'da trafik etkili oldu

Sabah saatlerinde İstanbul'da trafik etkili oldu

İstanbul'da PKK operasyonu! 2 kritik isim dahil 5 kişi gözaltında

İstanbul'da PKK operasyonu! 2 kritik isim dahil 5 kişi gözaltında

 İstanbul'da pompalı dehşeti kamerada: Yanlış dükkana ateş açıp yoluna devam etti

İstanbul'da pompalı dehşeti kamerada: Yanlış dükkana ateş açıp yoluna devam etti

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title