İSTANBUL (İHA) - Sabah saatlerinde İstanbul'da trafik etkili oldu

İSTANBUL İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar güne trafikle başladı. E5- karayolu ve Basın Ekspres de sabah saatlerine trafik yoğunluğu oluştu. Zaman zaman trafik durma noktasına geldi.