İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin bir kısmında etkili olan sisle E-5 Çağlayan mevki'inde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Yeni haftanın ilk sabahında İstanbul'da sis etkili oldu. Özellikle E-5 karayolu Çağlayan mevki'inde etkili olan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşündü.

Siste büyük binaların kaybolduğu da gözlendi. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 11 yaşandığı E-5 karayolunda sis belirli aralıklarda etkili oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA