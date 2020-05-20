İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU
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İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbullular işlerine gitmek için yollara çıktı.

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU
20.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:08
4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbullular işlerine gitmek için yollara çıktı. Ara sokaklardaki otobüs duraklarındaki, metrobüs ve tramvayda yoğunluk oluştu. 

Şirinevler'de bulunan bir cadde üzerindeki otobüs duraklarındaki kalabalık dikkat çekti. Kısıtlı yolcu uygulaması nedeniyle işe gitmek isteyenler otobüslere binemedi, saatlerce durakta bekledi, yarı yarıya yolucu alan otobüsler durakları pas geçti.

"BİR SAATE YAKINDIR BEKLİYORUM, GİDEMEDİM"

Durakta bulunan sağlık çalışanı bir kadın 40 dakikadır otobüs beklediğini belirterek, "Otobüsler sürekli kenarda insanları indiriyor, ışığı kapatıp geçiyorlar. Yarı yarıya yolcu aldığı için kendisi de haklı olarak bindiremiyor. İşe geç kaldımö dedi.  Bir başka yolcu Uğur Kadak, "Bir saate yakındır bekliyorum, gidemedim. Oto tamircisiyim 40 dakikam kaldı, Cevizlibağ'a işe gideceğimö diye konuştu Hakan Tan ise, " 1200 tane otobüs var, niye bu başkan göndermiyor buraya? Sabah 7'den beri otobüs bekliyorum, Tahtakale'ye gideceğim. 1200 tane otobüs var, otobüsler duruyor, niye göndermiyorlar? Garajda çürüyorlar" şeklinde konuştu.

KALABALIK MİNİBÜS YOLCU ALDIŞirinevler'de duraklardan yolcu almaya çalışan minibüsler de oldu. Yolcu sayısı az olanlar yolcu aldı. Bir minibüs durağa yanaşırken son anda pas geçerken,  yeterli sayıda yolcusu olan bir minibüs de yolcu aldı. 

METROBÜS VE TRAMVAY DURAKLARINDA KALABALIK

Cevizlibağ metrobüs durağında kalabalık olduğu görüldü. İşe gitmeye çalışanlar, metrobüse, otobüse ve tramvaya binmek için Cevizlibağ durağına geldi. Metrobüsten inen bir kadın işe geç kaldığını belirterek, "Metrobüs biraz kalabalık, maske kullanımı iyi" dedi. Cevizlibağ tramvay durağının ise oldukça kalabalık olduğu görüldü. Tramvayın içinde ayakta yolculuk yapanların sosyal mesafe kuralına kalabalık nedeniyle uyamadığı görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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