İstanbul'da saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okundu
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İstanbul'da saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okundu

İstanbul'da saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okundu
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

İstanbul'da vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

İstanbul'da vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine İstanbul'da vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlara ve pencerelere çıktı.

Vatandaşlar, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla seslendirdi.

İstiklal Marşı'nın ardından ellerindeki Türk bayraklarını sallayan bazı vatandaşlar, ıslık ve alkışlar eşliğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılını kutladı.

Kadıköy'de Yoğurtçu Parkında bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları sallayarak saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu. Rundamental sporcuların da eşlik ettiği vatandaşlar daha sonra İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Üsküdar'da balkon ve pencerelerden Türk bayrakları sallayan vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

Çekmeköy'de vatandaşlar, İstiklal Marşına evlerinden ve caddeden eşlik etti. Sultanbeyli'de caddelerde İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan 39 ilçede Temsilci Genç ve Milli Sporcular, İstiklal Marşının okunması için Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene katıldı. Sporcular burada "Korkma" yazılı görsel önünde dev Türk bayrağını tutarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nden katıldığı İstiklal Marşı okuma etkinliği de sporcuların bulunduğu alandaki ekrandan yansıtıldı.

Bazı vatandaşlar korna çalarak kutlamalara katılırken, İstanbul'un çeşitli noktalarında görev yapan polis memurları, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

İstanbul'da saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okundu
İstanbul'da saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okundu
İstanbul'da saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okundu
İstanbul'da saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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