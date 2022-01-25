İSTANBUL'DA SAAT 13.00'A KADAR ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞINA MÜSAADE EDİLMEYECEK - Haberler
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İSTANBUL'DA SAAT 13.00'A KADAR ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞINA MÜSAADE EDİLMEYECEK

İSTANBUL'DA SAAT 13.00'A KADAR ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞINA MÜSAADE EDİLMEYECEK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 13.00'a kadar İstanbul'da toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 13.00'a kadar İstanbul'da toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer İstanbullular, Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ali Yerlikaya, İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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