İstanbul'da "saadet zinciriyle" dolandırıcılık iddiası

05.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:14

İstanbul'da kurdukları "kozmik enerji" şirketinin hisselerinden kar payı vermek maksadıyla oluşturdukları saadet zinciri yapılanmasıyla yaklaşık 60 kişiden 100 milyon dolar dolandırdıkları öne sürelen İranlı 8 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte çoğunluğu İranlı yaklaşık 60 kişinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, dün Sarıyer, Bakırköy, Beykoz, Başakşehir ve Küçükçekmece'de lüks villa ve rezidanslara baskın düzenledi.

Operasyonda 2'si Türk vatandaşlığına geçmiş 8 İranlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde üzerinde geçersiz ibaresi bulunan sahte döviz ele geçirildi.

Saadet zinciri yapılanmasıyla dolandırıcılık yapmışlar

Gözaltına alınan şüphelilerin kurdukları "kozmik enerji" şirketine para yatıranlara, ana paranın yüzde 10'u oranında aylık kar payı verdikleri, şirkete yeni üye kazandıranlara da ek ödeme yaparak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin güven kazanmak için para yatıran kişilere 3-4 ay ödeme yaptıkları daha sonra telefonlarını değiştirerek iletişimlerini kestikleri öğrenildi.

Lüks otellerde toplantı düzenledikleri belirlenen şüphelilerin, Orta Doğu ülkelerinden 500 milyon dolar, Türkiye'deki yapılanmalarında ise 100 milyon dolarlık dolandırıcılık yaptıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA