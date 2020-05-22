İstanbul'da rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi
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İstanbul'da rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi

İSTANBUL'da gece saatlerinde rüzgar ve yağmur etkili oldu.

İstanbul'da rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi
22.05.2020 04:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 04:20
İSTANBUL'da gece saatlerinde rüzgar ve yağmur etkili oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmininde bulunmuştu. Yapılan açıklamada ayrıca rüzgar ve yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. İstanbul'da saat 03.30 sıralarında rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi. Taksim'de bulunan bayraklar rüzgarın etkisiyle dalgalandı. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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