İstanbul'da rüzgar etkili oldu: Vatandaşlar yürümekte zorluk çekti İstanbul'da yapılan "Sarı kodlu" alarmın ardından şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da yapılan "Sarı kodlu" alarmın ardından şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Üsküdar Sahili'nde ise rüzgar kuvvetli şekilde etkili oldu. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, İstanbul'da etkili olan bunaltıcı sıcaklar yerini şiddetli rüzgara bıraktı. Geçtiğimiz gün yapılan 'Sarı kodlu' alarmının ardından kent genelinde rüzgar etkili oldu. Üsküdar'da ise vatandaşlar rüzgarın etkisiyle yürümekte zorluk çekti.

İstanbul'da dünden itibaren de yer yer şiddetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili oldu. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle ise dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

Kaynak: İHA