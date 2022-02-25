İstanbul'da Rusya Protestosu
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Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) üyesi bir grup, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahaleyi İstanbul'da protesto etti.
İSTANBUL (DailyMotion.com) - Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) üyesi bir grup, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahaleyi İstanbul'da protesto etti.
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan dernek üyeleri, Rusya aleyhinde sloganlar atarak tepkilerini ortaya koydu
DailyMotion.com - Güncel