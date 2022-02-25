İstanbul'da Rusya Başkonsolosluğu önünde Ukrayna için gösteri

Rusya Konsolosluğu önünde toplanan yaklaşık yüz kişilik grup, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları protesto etti. Eyleme katılan bir Rus kadın ise, "Rus halkı bu savaşı istemiyor, Ukraynalılar bizim dostumuz" diyerek Ukrayna halkına destek verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları protesto etmek isteyen Özgür-Der (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği) tarafından Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem düzenlendi. Başkonsolosluk binasının bulunduğu İstiklal Caddesinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, sloganlar atarak Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine tepki gösterdi. Grup adına konuşan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, Rusya'nın insanlık tarihine yeni bir kara leke kazımış olduğunu ve insanlık suçu işlediğini söyledi. Eyleme katılan bir Rus kadın ise, Rus halkının savaş istemediğini, Ukraynalılarla dost olduklarını belirtti.

" Rusya, insanlık suçu işlemektedir"

Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, "Bugün insanlık tarihine yeni bir kara leke daha kazınmış oldu. Maalesef Rusya, aylardan bu yana kuşatmış olduğu Ukrayna'ya Moğol orduları gibi barbarca girdi ve Ukrayna'nın şehirlerini bir baştan diğerine bombardıman etmekte. Rusya yeni bir cinayete, yeni bir katliama, yeni bir işgale soyunmuştur. Rusya, hiçbir surette yapmış olduğu işgali ve katliamı meşrulaştıramaz. Biz her ne olursa olsun Rusya'nın işgalini kınıyor, derhal Ukrayna topraklarını terk etmesini talep ediyoruz. Rusya, insanlık suçu işlemektedir ve bu Moğol ordularını aratmayacak bir biçimde işgale kalkışmaktadır. Ukrayna'daki Rusya işgalini kınıyor, protesto ediyor ve hiçbir ahlaki, hukuki gerekçesinin olmadığını bütün dünyaya ilan ediyoruz" dedi.

"Rus halkı bu savaşı istemiyor, Ukraynalılar bizim dostumuz"

Eyleme katılan ve Rus olduğunu söyleyen bir kadın ise, "Biz savaş istemiyoruz. Çünkü Ukraynalılar bizim dostumuz. Gerçek Ruslar, Ukraynalıları gerçekten sever. Biz savaşı gerçekten istemiyoruz. Benim bütün arkadaşlarım 'Savaşa hayır' diyor. Bu gerçekten kötü. Rus halkı bu savaşı istemiyor, lütfen durun" diyerek Rus halkının savaş istemediğini ifade etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel