İstanbul'da Rus mafyasına çalışan çete üyelerine yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı

31.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:31

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suç organizasyonlarında bulunarak birbirlerine karşı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen yabancı suç örgütlerine üye 16 şüpheli yakalandı. Yakalanan suç örgütü üyelerinin, Azerbaycan uyruklu "Lotu Guli" lakaplı bir başka suç örgütü lideri Nadir Salifov'a saldırı hazırlığında oldukları ileri sürüldü.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da çeşitli suçlara karıştıkları ve kendi aralarında illegal suç organizasyonlarında bulundukları ileri sürülen yabancı mafya üyelerini tespit etti.



Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğundaki meyve-sebze pazarını kontrolünde bulunduran Azerbaycan uyruklu "Lotu Guli" lakaplı Nadir Salifov ve adamlarına yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edilen Rus mafyasına üye 16 şüphelinin isimleri polis tarafından tek tek belirlendi. Liderliğini Ukrayna uyruklu Andri Malyi'nin yaptığı Rus suç örgütünün 1'i Rus, 3'ü Ukrayna, 4'ü Gürcistan, 8'i Azerbaycan uyruklu olmak üzere 16 üyesinin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tamamı gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof silah, 11 tabanca ve çeşitli çap ve kalibrede toplam 222 mermi ele geçirildi.



Tamamı doğu bloğu ülke vatandaşı olan mafya üyelerinin, Rusya Soruşturma Komitesi tarafından arandığı belirtilen 48 yaşındaki Nadir Salifov ve adamlarına yönelik eylem planı yaptıkları öğrenildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA