İstanbul'da Rus mafyasına büyük operasyon: 16 gözaltı
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İstanbul'da Rus mafyasına büyük operasyon: 16 gözaltı

İstanbul polisi tarafından Rus mafyasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

31.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:36
İstanbul'da Rus mafyasına büyük operasyon: 16 gözaltı

polisi tarafından Rus mafyasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 11 tabanca ile 1 kaleşnikof silah ele geçirildi.


İstanbul polisi tarafından Rus mafyasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 11 tabanca ile 1 kaleşnikof silah ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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