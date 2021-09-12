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Son dakika haber | İstanbul'da "ruhsatsız tabanca" baskını kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da "ruhsatsız tabanca" baskını kamerada Beyoğlu'nda durdurulan şüpheli bir araçtan çıkan ruhsatsız silahın sahibinin Beykoz'daki evine baskın düzenlendi Baskında çekmecede 1 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca fişeği ve tabancaya ait yedek şarjör, 3 adet uzun namlulu silaha ait...

İstanbul'da "ruhsatsız tabanca" baskını kamerada

Beyoğlu'nda durdurulan şüpheli bir araçtan çıkan ruhsatsız silahın sahibinin Beykoz'daki evine baskın düzenlendi

Baskında çekmecede 1 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca fişeği ve tabancaya ait yedek şarjör, 3 adet uzun namlulu silaha ait fişek bulundu

İSTANBUL - Beyoğlu'nda durdurulan şüpheli bir araçtan çıkan ruhsatsız tabancının sahibinin Beykoz'daki evine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında çekmece 1 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca fişeği ve tabancaya ait yedek şarjör, 3 adet uzun namlulu silaha ait fişek bulundu.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, durdurdukları şüpheli bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçtan ruhsatsız bir tabanca bulundu. Ekipler, ruhsatsız tabancının K.U. isimli şahsa ait olduğu ve şahsın evinde birden fazla ruhsatsız silah olabileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler şahsın Beykoz'da bulunan evini didik didik aradı. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca fişeği ve tabancaya ait yedek şarjör, 3 adet uzun namlulu silaha ait fişek ele geçirildi.

Son dakika haber | İstanbul'da ruhsatsız tabanca baskını kamerada

Son dakika haber | İstanbul'da ruhsatsız tabanca baskını kamerada

Son dakika haber | İstanbul'da ruhsatsız tabanca baskını kamerada

Son dakika haber | İstanbul'da
İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri
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