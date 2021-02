İstanbul'da "Roman Vatandaşlara Yönelik 2. Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda, "Roman Vatandaşlara Yönelik 2. Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen toplantıya, Yerlikaya'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Şevket Atlı, 39 ilçe kaymakamı, il müdürleri, akademisyenler, Roman vatandaşların temsilcileri ile ara bulucular katıldı.

Vali Yerlikaya, toplantıdaki konuşmasında, vatandaşların devletin bütün imkanlarından, kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini belirtti.

Geçmişte Roman vatandaşların türlü acılar çektiğini, onların sorunlarını çözmenin görevleri olduğunu ifade eden Yerlikaya, Romanların yaşadığı zorlukların resmi olarak ilk kez 2009 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde dile getirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifiyle Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 1. Eylem Planı'nın da 30 Nisan 2016'da yayınlandığını bildirdi.

İkinci Aşama Eylem Planı'nın ise Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 11 Aralık 2019'da yürürlüğe girdiğini, Türkiye genelinde 2 yıl uygulanan programın yerel imkanlarla sürdürülmesine karar verildiğini anımsatan Yerlikaya, programın amacının Roman vatandaşların iş gücüne katılmalarını kolaylaştırmak ve sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak olduğuna dikkati çekti.

"Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu" olarak adlandırılan SİROMA Projesi'nin Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak projesi olarak hayata geçtiğini kaydeden Yerlikaya, "Roman vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek için, devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor. İlgili bakanlıklarımız durmadan çalışıyor. Biz de İstanbul Valiliği olarak 2. Aşama Eylem Planı ile Romanların İstanbul'da yoğun olarak yaşadığı Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Maltepe ve Sultanbeyli ilçelerimiz başta olmak üzere önemli çalışmalar yaptık. Roman vatandaşlarımızın devletimizin bütün imkanlarından en iyi şekilde yararlanması için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İŞKUR paydaşlığında Meslek Edindirme Kursları, eğitime katılımın artırılması, evde engelli bakım hizmetleri ile danışma ve yönlendirme hizmetlerinin sunulduğunu aktaran Yerlikaya, aile içi şiddetin engellenmesi, madde bağımlılığından gençlerin korunması, erken yaşta evliliklerin engellenmesi gibi pek çok konuda seminerler düzenlendiğinin altını çizdi.

"Roman kardeşlerimin dertleri hepimizin derdidir"

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Roman kardeşlerimin dertleri hepimizin derdidir. Onların yoksullukla mücadelesi, istihdam, eğitim, sağlık gibi temel sorunlarını çözmek boynumuzun borcudur. Bizim için her bir vatandaşımız değerlidir, özeldir. Her yavrumuz kıymetlidir, her anamız kutsaldır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda yer alan katılımcıların katkılarıyla kısa sürede hedeflere ulaşılacağını belirten Yerlikaya, yapılacak istişarelerin ve alınacak kararların hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Valiliğin Roman vatandaşlara yönelik çalışmalarına ilişkin bir değerlendirme sunumu yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Gür, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim üyeleri Prof. Dr. Faruk Taşçı ve Doç. Dr. Başak Işıl Alpar ile İstanbul Valiliği Danışmanı Hacı Arif Davulcu da sunum gerçekleştirdi.

Toplantı, istişarenin ardından Vali Yerlikaya'nın değerlendirmeleriyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu