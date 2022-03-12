İstanbul'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de restoranda çıkan yangın hasara yol açtı.

Mahmutbey Caddesi'ndeki kebapçıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen iş yeri çalışanına sağlık görevlilerince müdahale edildi, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme sürüyor.