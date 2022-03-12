İstanbul'da restoranda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

AA - Halil Demir - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Bahçelievler'de restoranda çıkan yangın hasara yol açtı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de restoranda çıkan yangın hasara yol açtı.

Mahmutbey Caddesi'ndeki kebapçıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen iş yeri çalışanına sağlık görevlilerince müdahale edildi, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

AA / Halil Demir - Güncel

Bahçelievler, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title