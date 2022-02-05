İstanbul'da resmi nikahı olmayan eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
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İstanbul'da resmi nikahı olmayan eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA, Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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İstanbul'da resmi nikahı olmayan eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde resmi nikahı olmayan eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde resmi nikahı olmayan eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adem Yavuz Mahallesi'nde H.D. (20) isimli kadının uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar ve tanık beyanı doğrultusunda cinayet zanlısının, H.D.'nin resmi nikahı olmayan eşi ve 18 suç kaydı bulunan O.D. (21) olduğu tespit edildi.

Zanlı O.D., Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, İstanbul, Saldırı, Güncel, Haber

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