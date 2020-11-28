İstanbul'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak
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İstanbul'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak

28.11.2020 22:47 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:51
İstanbul'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak

İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

İstanbul Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararı ile 01.12.2020 itibariyle 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın ekinde yapılan açıklamada ise İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bugün saat 15.30'da Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplandığı belirtildi.

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Açıklamada, koronavirus (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı genelgesi doğrultusunda bir takım yeni tedbirler uygulamaya konulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020-04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile 81 il valiliğine bildirilmiştir.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020-04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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