İstanbul'da rekor sayıda uyuşturucu özelliği bulunan ilaç yakalandı
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İstanbul'da rekor sayıda uyuşturucu özelliği bulunan ilaç yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | Güncel

İstanbul'da rekor sayıda uyuşturucu özelliği bulunan ilaç yakalandı Yaklaşık 2 milyon adet tablet halinde ilaç ele geçirildi Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı İstanbul Narkotik Polisi 3 ilçede gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan yaklaşık 2...

İstanbul'da rekor sayıda uyuşturucu özelliği bulunan ilaç yakalandı

Yaklaşık 2 milyon adet tablet halinde ilaç ele geçirildi

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Narkotik Polisi 3 ilçede gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan yaklaşık 2 milyon adet tablet halinde ilaç ele geçirdi. Cumhuriyet tarihinde rekor sayıda ilacın ele geçirildiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" konusu ile ilgili Esenler, Sancaktepe ve Kartal ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Aralarında 3 eczane deposunun da bulunduğu 9 adrese düzenlediği operasyonda, kaçak veya sahte olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan yaklaşık 2 milyon adet tablet halinde ilaç yakalandı. Ayrıca uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 102 bin 100 TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da rekor sayıda uyuşturucu özelliği bulunan ilaç yakalandı
İstanbul'da rekor sayıda uyuşturucu özelliği bulunan ilaç yakalandı
İstanbul'da rekor sayıda uyuşturucu özelliği bulunan ilaç yakalandı
İstanbul'da rekor sayıda uyuşturucu özelliği bulunan ilaç yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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