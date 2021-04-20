İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu
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İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu

İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de 11 yabancı uyruklu kişiyi rehin alıp ailelerinden fidye istedikleri iddia edilen Afganistan uyruklu 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Arnavutköy'de 11 yabancı uyruklu kişiyi rehin alıp ailelerinden fidye istedikleri iddia edilen Afganistan uyruklu 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'ye gelen 10'u Irak 1'i İran uyruklu 11 kişinin, rehin alınıp ailelerinden fidye istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, 19 Nisan 23.30 sıralarında Arnavutköy'de belirlediği adrese operasyon düzenledi.

Baskında polise ateş açılması üzerine karşılık verildi. Yaralı olarak ele geçirilen Afganistan uyruklu şüpheli kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde Afganistan uyruklu 6 şüpheli yakalanırken, rehin tutulan 11 kişi kurtarıldı.

Mağdurların 8 gündür işkenceyle rehin tutuldukları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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