İstanbul'da raylı ulaşımda son sefer saati 21.30 olarak güncellendi Metro İstanbul'un twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, "İl Hıfzısıhha Meclisi'nin 27.04.2020'de yayınlanan "Marketlerin 09: 00-21: 00 saatleri arasında hizmet vermesi" kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21: 30 olarak güncellenmiştir" açıklamasına yer verildi.

Metro İstanbul'un twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, "İl Hıfzısıhha Meclisi'nin 27.04.2020'de yayınlanan "Marketlerin 09: 00-21: 00 saatleri arasında hizmet vermesi" kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21: 30 olarak güncellenmiştir" açıklamasına yer verildi. Metro İstanbul sefer sayıları ile ilgili resmi twitter adresi üzerinden bir açıklama paylaştı. Açıklamada, "İl Hıfzısıhha Meclisi'nin 27.04.2020'de yayınlanan "Marketlerin 09: 00-21: 00 saatleri arasında hizmet vermesi" kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21: 30 olarak güncellenmiştir" ifadeleri kullanıldı. (İHA) Kaynak: İHA