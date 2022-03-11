İstanbul'da rampayı çıkamayan İETT otobüsünü belediye ekipleri itti - Haberler

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İstanbul'da rampayı çıkamayan İETT otobüsünü belediye ekipleri itti

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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İstanbul'da rampayı çıkamayan İETT otobüsünü belediye ekipleri itti

İstanbul Küçükçekmece'de kar nedeniyle rampada ilerlemekte güçlük İETT otobüsünü belediye ekipleri itti.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de kar nedeniyle rampada ilerlemekte güçlük İETT otobüsünü belediye ekipleri itti.

D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisinden Ankara istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü, karla kaplanan yolda rampayı çıkamadı.

Yolda ilerlemekte güçlük çeken otobüs, yol çalışmalarında görevli belediye ekipleri tarafından itildi.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Küçükçekmece, İstanbul, İETT, kar, Güncel, Haberler

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