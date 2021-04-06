İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI BELLİ OLDU
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İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI BELLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI BELLİ OLDU

İSTANBUL'da bu yıl Ramazan pidesi fiyatları belli oldu.

İstanbul'da pide fiyatlarına zam! Sadesi 4, yumurtalısı 5 liradan satılacak
İstanbul'da pide fiyatlarına zam! Sadesi 4, yumurtalısı 5 liradan satılacak

İSTANBUL'da bu yıl Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.

İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan fiyat tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.

Görüntü dökümü: ----------

-Pidelerden görüntü


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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