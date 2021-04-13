İSTANBUL'DA RAMAZAN DAVULCULARI VATANDAŞLARI İLK SAHURA KALDIRDI
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İSTANBUL'DA RAMAZAN DAVULCULARI VATANDAŞLARI İLK SAHURA KALDIRDI

Demirören Haber Ajansı / oner HASIRCIOĞLU - Haberler | Güncel
İSTANBUL'DA RAMAZAN DAVULCULARI VATANDAŞLARI İLK SAHURA KALDIRDI

İstanbul/DHAİstanbul'da ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan ramazan davulcuları mesaiye başlayarak vatandaşları ilk sahura kaldırdı.

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Buğra AKAY - İstanbul/DHA

İstanbul'da ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan ramazan davulcuları mesaiye başlayarak vatandaşları ilk sahura kaldırdı. İlk sahura uyanan vatandaşların evlerinden çıkarak fırından ekmek aldığı görüldü. 

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan ramazan davulcuları, her yıl olduğu gibi bu yılda sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırıyor. Bayrampaşa, Altıntepsi Mahallesi'nde Ramazan davulcuları vatandaşları davul çalarak ilk sahura uyandırdı. Davulcunun geldiğini gören bazı vatandaşlar camlara çıkarken, bir kişi de davulcuları kapıda karşıladı. Mesaiye başlayan Ramazan davulcularının koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarken ilk sahura uyanan bazı vatandaşların evlerinden çıkarak fırından ekmek aldığı görüldü. 

MANİLERLE SAHURA KALDIRDI"1959 yılından beri Kasımpaşa'da dededen toruna  Ramazan davulunu  biz çalıyoruz" diyen  Kazım İliş söylediği manilerle  vatandaşları sahura kaldırdı. "Malesef koronovirüs hayatımızda, bizde bu şekilde yaşamaya alıştık. Geçen sene olduğu gibi sayın Cumhurbaşkanımız bize kolaylık sağladı. Bu sene de kolaylık sağladı, teşekkür ediyoruz kendilerine, eski geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Burası Kasımpaşa, gelenekleri, görenekleri olan bir semt. Halkımız davulu seviyor, her sene  Ramazan davulunu bekliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / oner HASIRCIOĞLU

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