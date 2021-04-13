İstanbul'da ramazan davulcuları mesaiye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da ramazan davulcuları mesaiye başladı

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da ramazan davulcuları mesaiye başladı

Ramazan ayının alışılagelenleri arasında yer alan davulcular, İstanbulluları ilk sahura kaldırdı.

Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak

Ramazan ayının alışılagelenleri arasında yer alan davulcular, İstanbulluları ilk sahura kaldırdı.

Kentte yaklaşık 3 bin 200 davulcu, maniler eşliğinde 962 mahalleyi dolaştı.

Davul sesiyle sahura kalkan bazı vatandaşlar balkondan davulculara bahşiş verdi.

Davulcu Fikir Çığıcı, Kahramanmaraş'tan geldiğini ve yaklaşık 40 yıldır Fatih'te bu görevi yerine getirdiğini söyledi.

Davulculuğun aile geleneği olduğunu belirten Çığıcı, "Babamdan bu görevi ben devraldım, şimdi de çocuklarımız bizimle beraber çalıyor. Bütün davulcular Ramazan ayında birkaç kuruş kazanarak çorba parası elde etmeye çalışıyor. Bir aylığına İstanbul'a geldiğimiz için arabada kalıyoruz. Dilerim bu Ramazan ayı güzel geçer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Türker Ertürk Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hadise Müjde Ar Mehtap Ar Murat Yıldırım
Spor Gökhan Töre Necip Uysal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da ramazan davulcuları mesaiye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 04:15:40. #1.15#
title