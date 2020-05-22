İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu
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İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarından itibaren Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş yapanlar yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu
22.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:36

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarından itibaren Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş yapanlar yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında saat 00.00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışveriş yapan vatandaşlar, kentin bazı noktalarında yoğunluğa neden oldu.

Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken dışarıya çıkanların çoğunun maske kullandığı görüldü.

Market ve semt pazarlarında yoğunluk

Anadolu Yakası'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Üsküdar, Kadıköy, Maltepe gibi ilçelerin çarşı ve meydanlarında yoğunluk yaşanıyor. Bağdat Caddesi'nde araç yoğunluğunun yanı sıra yaya trafiğinde de artış dikkati çekti.

Kadıköy'de bazı market ve bakkallarda yoğunluk gözlenirken, vatandaşlar fırın, manav ve market önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Polis ekipleri anonslar yaparak vatandaşları yoğunluk oluşturmamaları noktasında uyardı. Zabıta ekipleri de iş yerleri önlerinde bekleyen vatandaşlara, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan Beykoz'da cuma günleri kurulan Kavacık semt pazarındaki yoğunluk da dikkati çekti. Vatandaşlar Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişlerini tamamlamaya çalışırken, pazar yerine girişlerde de zabıta ekiplerince vatandaşlara maske dağıtıldı.

Pazar esnafının da maskesiz satış yapmasına izin verilmezken vatandaşlara bir an önce alışverişlerini tamamlayarak pazar alanından ayrılmaları uyarısı yapıldı.

Trafik akışı yoğun

Kentin bazı bölgelerinde trafik akışında yoğunluk yaşanıyor. Özellikle D-100 ve TEM otoyollarının bağlantı yolları, Beşiktaş ve Ortaköy güzergahlarında yoğunluk görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 14.15 itibarıyla yüzde 36 oldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince kenttin işlek ve yoğun meydanlarıyla caddelerinde denetimler aralıksız devam ediyor.

Ayrıca Beşiktaş-Üsküdar ve Üsküdar-Eminönü hatlarında deniz trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor. Üsküdar-Beykoz-Çengelköy hatlarında vatandaşların toplu taşımayı yoğun kullandığı görüldü.

Üsküdar ve Beşiktaş meydanlarında ise yaya trafiğinin etkili olduğu ve vatandaşların maske kullanımı ile sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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