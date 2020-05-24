İSTANBUL'DA RAMAZAN BAYRAMI'NDAKİ SESSİZLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul sessizliğe büründü.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul sessizliğe büründü. Boş kalan otoyollar, caddeler, sokaklar ve parklar havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkama yasağı nedeniyle İstanbul sessizliğe büründü. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde cadde, sokak ve parklarda tek bir kişi bile görülmezken normalde trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu'nda sadece bir kaç aracın olduğu görüldü. İstanbul'daki sakinlik havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA