İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a operasyon: Yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a operasyon: Yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a operasyon: Yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı İstanbul'da radikal terör örgütleri; El Kaide/HAD ve DEAŞ'a yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve Deaş'a operasyon: Yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da radikal terör örgütleri; El Kaide/HAD ve DEAŞ'a yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aşı uç radikal terör örgütleri El Kaide/HAD ile DEAŞ saflarında bulunan kişilerle irtibatı olan ve örgütsel faaliyetlerde yer alan kişilerin tespitine yönelik yeni bir çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibini sürdüren güvenlik güçleri, İstanbul'da bu sabah 11 ayrı ilçede belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Peş peşe yapılan baskınlarda DEAŞ ve El Kaide HAD grubuyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan tamamı yabancı uyruklu 9 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, örgüt üyelerinin Türkiye'deki bağlantıları ve irtibatlı oldukları kişiler araştırılıyor.

İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a operasyon: Yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a operasyon: Yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a operasyon: Yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri
Özbek kadın, temizlik için gittiği evde kabusu yaşadı! Bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlamış

Özbek kadın, temizlik için gittiği evde kabusu yaşadı! Bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlamış

 Genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Duvardaki yazılar tüyler ürpertti

Genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Duvardaki yazılar tüyler ürpertti

 Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ üyesi, ülkeye yeniden giriş yapmak isterken yakalandı

Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ üyesi, ülkeye yeniden giriş yapmak isterken yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title