İstanbul'da radikal terör örgütleri DEAŞ, El-Kaide/HAD, Heyeti Tahrir Şam ve El Nusra'ya yönelik 8 ilçede 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda... - Haberler
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İstanbul'da radikal terör örgütleri DEAŞ, El-Kaide/HAD, Heyeti Tahrir Şam ve El Nusra'ya yönelik 8 ilçede 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda...

İstanbul'da radikal terör örgütleri DEAŞ, El-Kaide/HAD, Heyeti Tahrir Şam ve El Nusra'ya yönelik 8 ilçede 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da radikal terör örgütleri DEAŞ, El-Kaide/HAD, Heyeti Tahrir Şam ve El Nusra'ya yönelik 8 ilçede 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da radikal terör örgütleri DEAŞ, El-Kaide/HAD, Heyeti Tahrir Şam ve El Nusra'ya yönelik 8 ilçede 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

El Kaide, İstanbul, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haber

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