İstanbul'da radikal örgütlere gece operasyonu
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İstanbul'da radikal örgütlere gece operasyonu

03.10.2020 08:57 | Son Güncelleme: 03.10.2020 09:01
İstanbul'da radikal örgütlere gece operasyonu

İstanbul'da, radikal örgütlere mensup yabancı uyruklu 14 şüphelinin yakalanması için 10 ilçede gece yarısı eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul'da, radikal örgütlere mensup yabancı uyruklu 14 şüphelinin yakalanması için 10 ilçede gece yarısı eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İHA muhabirinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince aşırı uç radikal terör örgütlerine yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında başta DEAŞ olmak üzere, El Kaide'nin Suriye uzantısı Heyet El-Tahrir Şam (HTŞ), Fetih Cephesi/El-Nusra Cephesi (FEC/ENC) gibi 'silahlı terör örgütlerine üye olmak' suçundan arandıkları belirtilen ve Suriye gibi çatışmalı bölgeye giriş yaptıktan sonra illegal yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen hücre üyelerinin eylem arayışında oldukları anlaşıldı. İstanbul terör polis tarafından yakın takibe alınan ve attıkları her adımı izlenen 'yabancı terörist savaşçı' konumundaki 14 şüphelinin yakalanması için bu gece kentin kenar bölgelerinde kalan 10 ilçede başlatılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulduğu duyuruldu.

Polisiye soruşturmaya hedef olan yabancı terörist savaşçıların, geçmiş dönemde DEAŞ, HTŞ, FEC/ENC gibi terör örgütlerinin saflarında Suriye ve Irak gibi Ortadoğu ülkelerinde yaşanan çatışmalarda yer aldıkları öne sürülüyor.

Aranan 14 şüpheliden kaçının yakalandığı henüz bilinmezken, operasyona ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan üç gün önce de söz konusu terör örgütlerine benzer operasyon düzenlenmiş, 8 ilçede yapılan baskınlarda Rusya, Suriye ve Orta Asya kökenli kişilerin de olduğu yabancı uyruklu 13 YTS yakalanmıştı.

(İHA)

İstanbul'da radikal örgütlere gece operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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