İSTANBUL'DA POLİSTEN OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM
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İSTANBUL'DA POLİSTEN OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başladı.

03.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:39
İSTANBUL'DA POLİSTEN OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM
2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başladı. Okulların çevrelerinde çalışma yapan ekipleri, şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durdurarak didik didik aradı.

ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması yapıldı. Öğrenciler büyük bir heyecanla okul yolunu tutarken, emniyet ekipleri de öğrencilerin güvenliği için harekete geçti. Okul çevrelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaptıkları denetimlerle şüpheli gördükleri araçları ve yayaları durdurdu. Araçları didik didik arayan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri de üst aramasından geçirdi ve Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) yapıldı.

Görüntü Dökümü -üst araması-servis ve otomobil çevirmesi-üst araması -okul servisinin aranması-evrak kontrolü

-genel ve detay 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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