İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı evde kalın çağrısı
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Sultanbeyli, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı evde kalın çağrısı

İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı evde kalın çağrısı Sultanbeyli meydanında polisten "koronavirüs" nöbeti Sultanbeyli meydanında polisten "65 yaş" nöbeti Sultanbeyli Kent Meydanında polis, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve...

22.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:11
İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı evde kalın çağrısı

İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı evde kalın çağrısı

Sultanbeyli meydanında polisten "koronavirüs" nöbeti

Sultanbeyli meydanında polisten "65 yaş" nöbeti

İSTANBUL - Sultanbeyli Kent Meydanında polis, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler için nöbet tutuyor.Polis ekipleri sık sık megafonla korona virüse karşı evde kalın çağrısı yapıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile polis, Sultanbeyli Kent Meydanında nöbet tutmaya başladı. Meydanın belli noktalarında polis araçları konuşlandı. Polis ekipleri, genelge çerçevesinde meydanda gördükleri yaşlılara sokağa çıkma yasağını hatırlatıyor. Öte yandan polis ekipleri megafonla sık sık evde kalın çağrısında bulunuyor.

Yaşlılara sokağa çıkma yasağı genelgesi

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "ikametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelge ile 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak, sokağa çıkmalarının yasaklanmıştı.

İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı evde kalın çağrısı

Kaynak: İHA

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İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı evde kalın çağrısı

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