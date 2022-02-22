Polisten kaçarken yayaya çarpan otomobil dükkana girdi - Haberler
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Polisten kaçarken yayaya çarpan otomobil dükkana girdi

AA - Güncel
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İstanbul'un Kartal ilçesinde sürücüsü polisten kaçarken kontrolden çıkan otomobil yayaya çarpmasının ardından tatlıcı dükkanına girdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kartal ilçesinde sürücüsü polisten kaçarken kontrolden çıkan otomobil yayaya çarpmasının ardından tatlıcı dükkanına girdi.

Alınan bilgiye göre, 16 yaşında olduğu öğrenilen Y.Y.Ş, kullandığı 34 EJA 59 plakalı otomobil ile Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, bir yayaya çarptıktan sonra tatlıcı dükkanına girdi.

Sürücü Y.Y.Ş ile yanında bulunan 1 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı yaya yaralanmazken araç ile dükkanda hasar meydana geldi.

Bazı vatandaşlar kazayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkıp yoldaki yayaya çarpan otomobilin hızını alamayarak dükkana girmesi yer aldı.

Polisten kaçarken yayaya çarpan otomobil dükkana girdi

Polisten kaçarken yayaya çarpan otomobil dükkana girdi

Polisten kaçarken yayaya çarpan otomobil dükkana girdi

AA - Güncel

Atatürk Caddesi, İstanbul, Otomobil, Polis, Güncel, Haberler

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