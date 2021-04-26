İstanbul'da polisler Kades'i tanıttı
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İstanbul'da polisler Kades'i tanıttı

İstanbul'da polisler Kades'i tanıttı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsa ALMAÇAYIR / TOPLUM Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul'da kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı.

Özgür EREN - İsa ALMAÇAYIR/ TOPLUM Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul'da kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı. Polis, kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) anlatarak, tek tuşla şiddetten korunabileceklerinin bilgisini verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstiklal Caddesi'nde kadına karşı Şiddetin Önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen kadınlara dağıtıldı. Cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiği, telefonla arayarak oluşan zaman kaybının ortadan kaldırıldığı kadınlara anlatıldı.

"ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA"

KADES uygulaması hakkında bilgi alan Selma Çetin "Çok güzel bir uygulama. Daha önce de kullandım. Emniyet müdürlüğümüze, çalışanlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki var Türk polisi." dedi.

KADIKÖY'DE DE DAĞITILDIKadıköy'de de KADES ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Bilgilendirme broşüründen alan Gaye Tekbaş "Uygulama gayet güzel. Şu dönemde özellikle kadına şiddetin bu kadar yoğun yaşandığı dönemde. İşimizi kolaylaştıracak diye düşünüyorum ve yaptırımının ağır olmasını rica ediyorum. Artık yasalar kanun bununla ilgili gerekli düzenlemeyi bence daha fazla yapmalı. Bu çok güzel, iyi bir adım, iyi bir başlangıç. Ama kanundaki boşluklar, işte adamın 30 tane sabıkası varken dışarıda gezmemeli gibi. Ölmeden bunlar olsun hayatımıza geçsin,gerçekten kadınlarımız ölmesin" diye konuştu.

İstanbul'da polisler Kades'i tanıttı
İstanbul'da polisler Kades'i tanıttı
İstanbul'da polisler Kades'i tanıttı
İstanbul'da polisler Kades'i tanıttı
İstanbul'da polisler Kades'i tanıttı
İstanbul'da polisler Kades'i tanıttı
İstanbul'da polisler Kades'i tanıttı
İstanbul'da polisler Kades'i tanıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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