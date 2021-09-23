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İstanbul'da polisin ele geçirdiği kripto para madenciliğinde kullanılan 157 cihaz sergilendi

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul'da polisin ele geçirdiği kripto para madenciliğinde kullanılan 157 cihaz sergilendi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 157 cihaz sergilendi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 157 cihaz sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 ve 22 Eylül'de Fatih ve Ataşehir'de düzenlenen operasyonlarda, kaçak şekilde dijital para üretimi yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekiplerin, şüphelilere ait adreslerde yaptıkları aramalarda, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen ve kripto para madenciliğinde kullanılan 157 cihaz ele geçirildi.

Cihazlar, Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde basın mensuplarına sergilendi.

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstanbul'da polisin ele geçirdiği kripto para madenciliğinde kullanılan 157 cihaz sergilendi - Haberler
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