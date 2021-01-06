Son dakika! Polisin dikkati sonucu uyuşturucu taciri yakalandı
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Son dakika! Polisin dikkati sonucu uyuşturucu taciri yakalandı

06.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:52

Son dakika haberleri... İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda uygulama yaparken durumundan şüphelendikleri kişinin üst aramasında 607 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda uygulama yaparken durumundan şüphelendikleri kişinin üst aramasında 607 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, otogarda 4 Ocak'ta uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri Suriye uyruklu M. A.'ya (23) üst araması yaptı.

Zanlının montunun sol üst cebinden şeffaf poşet içerisinde captagon diye tabir edilen uyuşturucu 6 hap bulundu.

Sırt çantasını inceleyen polis ekipleri, burada da ağız kısımları zımbalanmış Türk kahvesi paketlerinin içerisinde, silindir şeklinde dizilmiş ve etrafı kağıt ve bantla sarılmış 607 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Son dakika! Polisin dikkati sonucu uyuşturucu taciri yakalandı
Son dakika! Polisin dikkati sonucu uyuşturucu taciri yakalandı
Son dakika! Polisin dikkati sonucu uyuşturucu taciri yakalandı
Son dakika! Polisin dikkati sonucu uyuşturucu taciri yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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