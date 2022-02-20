İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı - Haberler
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İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı

Sarıyer'de motosikletli polis timleri, yol kenarındaki bir motosikletin yanında bekleyen şahısları görünce şüphelenerek arama yaptı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de motosikletli polis timleri, yol kenarındaki bir motosikletin yanında bekleyen şahısları görünce şüphelenerek arama yaptı. Motosikletin hava filtresini şarjlı matkapla açan polis, içerisine saklanmış iki adet tabanca ele geçirdi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı "Yunus" diye tabir edilen motorize polis timi, Huzur Mahallesi Ulubaş Caddesi üzerinde devriye gezdiği esnada sağ şeritteki 34 J 7742 plakalı motosikletin başında bekleyen Emin A. ve Hacı Y.'yi görünce şüphelenerek takibe aldı. Bir süre sonra şüpheli şahısların yanına giden polis ekipleri, şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şahısların üzerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan polis ekipleri, motosiklet üzerinde inceleme yaptı.

Polis şarjlı matkapla filtreyi söktü

Motosikleti dikkatli bir şekilde inceleyen ekipler, hava filtresinin olduğu yerde poşet parçasını görünce şarjlı matkapla filtrenin kapağını açtı. İnceleme yapan ekipler buraya gizlenmiş iki adet tabanca ele geçirdi. Yapılan arama ise kameralara yansıdı. Gözaltına alınan Emin A. ve Hacı Y. emniyete götürülürken, el konulan silahlar incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. - İSTANBUL

İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı

İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı

İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı

İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı

İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı

İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer, Silah, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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