İstanbul'da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler -Kağıthane'de polis ekipleri camları siyah filmle karartılmış metruk bina görünümlü pavyona baskın düzenledi -Baskında 14 kişiye toplamda 48 bin 566 lira idari para cezası kesildi -Çeşitli suçlardan aranan bir şahıs...

İstanbul'da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler

-Kağıthane'de polis ekipleri camları siyah filmle karartılmış metruk bina görünümlü pavyona baskın düzenledi

-Baskında 14 kişiye toplamda 48 bin 566 lira idari para cezası kesildi

-Çeşitli suçlardan aranan bir şahıs ise gözaltına alındı

İSTANBUL - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında camları siyah filmle karartılan metruk görünümlü bir binaya baskın düzenledi. Baskında dairenin pavyona dönüştürüldüğünü ve localar kurulduğunu gören polis ekipleri, içerideki 14 kişiye toplamda 48 bin 566 lira idari para cezası kesti. Baskın anı kameralara yansırken, çeşitli suçlardan aranan bir şahıs ise gözaltına alındı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" genelde gönderilmişti. Bu kapsamda denetimlerini aralıksız sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında dün saat 02.00 sıralarında devriye görevini yaptığı esnafa Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'ndeki metruk bir binaya şahısların girip çıktığını gördü. Binayı bir süre izlemeye alan Kağıthane polisi, binayı kontrol etmek için harekete geçti. Kapıyı çalan polis ekipleri açılmaması sonrası otomatik sistemle kapısı açılan binadan içeriye girdi.

Metruk binayı pavyona çevirmişler

Karanlık olan binanın üst katına çıkan polis ekipleri, ışık olmayan odalara localar kurulduğunu gördü. Odaları kontrol eden polis ekipleri, 6'sı kadın 14 kişinin pavyona çevrilen metruk binada eğlendiğini tespit etti. Polisi bile şoke eden baskın sonucunda içerideki 14 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 48 bin 566 lira idari para cezası uyguladı. Baskın anları ise kameralara yansıdı. Öte yandan içeridekilerin GBT'lerini sorgulayan Kağıthane polisi, çeşitli suçlardan aranması bulunan 38 yaşındaki Kadir A'yı ise gözaltına aldı.

Öte yandan bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden süreceği öğrenildi.

İstanbul'da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler
İstanbul'da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler
İstanbul'da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler
İstanbul'da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Beyoğlu'nda internet kafede 'Counter-Strike' maçına polis baskını
Beyoğlu'nda internet kafede "Counter-Strike" maçına polis baskını
Boğazından bıçaklanarak yol kenarına atılan kadın, sürünerek yardım istedi ama hayata tutunamadı
Boğazından bıçaklanarak yol kenarına atılan kadın, sürünerek yardım istedi ama hayata tutunamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Nikos Dendias Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 10:24:45. #1.16#

title