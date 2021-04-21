Polis "Yeditepe Huzur Uygulaması" yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis "Yeditepe Huzur Uygulaması" yaptı

Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

İstanbul'da gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulaması'nda şüpheli görülen kişiler ve araçlarda arama yapıldı.

İstanbul'da gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulaması'nda şüpheli görülen kişiler ve araçlarda arama yapıldı.

Fatih'teki uygulama Millet Caddesi'nde oluşturulan polis kontrol noktasında gerçekleştirildi. Uygulama sırasında polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı.

Polis, şüpheli gördüğü kişileri arayıp Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi.

Kadıköy ve Taksim'de de polis, şüpheli araç ve kişileri denetlendi.

Ekipler, salgın tedbirleri kapsamında vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda da bilgilendirdi.

Dedektör köpeklerin de görev aldığı denetimlere, helikopterle destek verildi.

Polis 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yaptı
Polis 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yaptı
Polis 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yaptı
Polis 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

Boğazından bıçaklanarak yol kenarına atılan kadın, sürünerek yardım istedi ama hayata tutunamadı
Boğazından bıçaklanarak yol kenarına atılan kadın, sürünerek yardım istedi ama hayata tutunamadı
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu
Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar
Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Hande Erçel Ebru Gündeş
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polis "Yeditepe Huzur Uygulaması" yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:32:49. #1.14#

title