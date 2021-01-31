İstanbul'da polis-şüpheli kovalamacası

Çatalca'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüphelilerden silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta kontrol noktasında görev yapan polis ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan zanlılar, hızla kaçmaya başladı. Şüpheliler, polisle yaşanan uzun kovalamaca sırasında Çatalca'da polis noktasındaki görevlilerin üzerine otomobil sürerek kaçmaya devam etti.

Kovalamaca sırasında silahla yaralanan E.Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. E.Ç'nin yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam eden F. E. ve adı öğrenilemeyen 2 şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Zanlıların kaçarken yol kenarına attığı belirtilen uyuşturucu maddeler polis ekiplerince ele geçirildi.

Bu arada zanlıların daha önce de benzer suçlardan poliste kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş