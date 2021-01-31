İstanbul'da polis-şüpheli kovalamacası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da polis-şüpheli kovalamacası

31.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:20
İstanbul'da polis-şüpheli kovalamacası

Çatalca'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüphelilerden silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Çatalca'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüphelilerden silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta kontrol noktasında görev yapan polis ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan zanlılar, hızla kaçmaya başladı. Şüpheliler, polisle yaşanan uzun kovalamaca sırasında Çatalca'da polis noktasındaki görevlilerin üzerine otomobil sürerek kaçmaya devam etti.

Kovalamaca sırasında silahla yaralanan E.Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. E.Ç'nin yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam eden F. E. ve adı öğrenilemeyen 2 şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Zanlıların kaçarken yol kenarına attığı belirtilen uyuşturucu maddeler polis ekiplerince ele geçirildi.

Bu arada zanlıların daha önce de benzer suçlardan poliste kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Çelebi Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Defne Samyeli Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Mehmet Topal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Bursa Ankara İstifa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da polis-şüpheli kovalamacası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 17:23:13. #1.15#
title