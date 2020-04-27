İstanbul'da polis olmak isteyen gence polisten doğum günü sürprizi İstanbul'da polis ekipleri, 18. yaş gününü evde kutlayan ve polis olma hayali kuran Batuhan Demirci'ye doğum günü sürprizi yaptı.

İstanbul'da polis ekipleri, 18. yaş gününü evde kutlayan ve polis olma hayali kuran Batuhan Demirci'ye doğum günü sürprizi yaptı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde devriye görevini yürütürken yanlarına gelen Sedat Demirci, oğlunun doğum günü olduğunu ve polis olmayı çok istediğini belirterek evine davet etti.

İsteği kabul eden ekipler, doğum günü pastası alarak Batuhan'a sürpriz yaptı. Pastayı Batuhan Demirci'ye polis araçlarının yanında veren ve yaş gününü kutlayan polis ekipleri, daha sonra evin önünden ayrılarak devri görevlerine devam etti.

Kaynak: AA